Russia auto esplode in cortile palazzina nella regione di Mosca un morto

nella regione di Mosca, un’auto è esplosa nel cortile di un edificio residenziale. Lo riporta Ria Novosti citando un rappresentante dei servizi di emergenza. Nell’esplosione è rimasta uccisa una persona.La vittima sarebbe il generale del Ministero della Difesa Yaroslav Moskalik, 59 anni. Lo riporta il canale Telegram ‘Baza’ spiegando che nel 2021, Moskalik è stato vice capo della Direzione delle operazioni principali dello Stato maggiore delle forze armate russe. Sull’auto sarebbe stata installata una bomba che è esplosa mentre l’uomo le passava accanto. Lapresse.it - Russia, auto esplode in cortile palazzina nella regione di Mosca: un morto Leggi su Lapresse.it A Balashikha,di, un’è esplosa neldi un edificio residenziale. Lo riporta Ria Novosti citando un rappresentante dei servizi di emergenza. Nell’esplosione è rimasta uccisa una persona.La vittima sarebbe il generale del Ministero della Difesa Yaroslav Moskalik, 59 anni. Lo riporta il canale Telegram ‘Baza’ spiegando che nel 2021, Moskalik è stato vice capo della Direzione delle operazioni principali dello Stato maggiore delle forze armate russe. Sull’sarebbe stata installata una bomba che è esplosa mentre l’uomo le passava accanto.

