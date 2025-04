RUN2U 13ª puntata dalle vette con Maurizio Torri fotoreporter e responsabile di Sport di Montagna

RUN2U: Questa sera davvero una copertina super ricca e storica perché l'anima centrale sarà dedicata alla storica Maratona di Boston la decana preannunciata; ma anche il trail e tanta Montagna perché sarà nostro ospite un collega fotoreporter straordinario, responsabile tra l'altro di Sport di Montagna: Maurizio Torri. Con lui parleremo di una passione che ci accomuna ovvero le attività outdoor, come trail running, sci alpinismo e skyrunning con notizie, eventi e approfondimenti di primissimo ordine. Non mancheranno Lorenzo Lotti che torna a dispensarci preziose pillole di consigli col suo #SEMPREDICORSA; e il "Dalla Pancia della Gara" da Boston con una video sorpresa e dulcis in fundo per gli indecisi su dove andare a correre: le Scelte per voi. Il tutto farcito da video Highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione sempre grande motivo di orgoglio per tutto il team del lavoro che stiamo svolgendo con passione e dedizione.

