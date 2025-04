Rugby in Serie A elite il Rovigo blinda il secondo posto

Serie A di Rugby. Con la Lazio già matematicamente retrocessa, negli ultimi 80 minuti di regular season si devono decidere ancora la quarta semifinalista del massimo campionato italiano e gli accoppiamenti dei playoff. E il primo verdetto, possibile, poteva arrivare già oggi.Con Viadana certa del primo posto in classifica e Rovigo e Petrarca già matematicamente ai playoff, oggi è scesa in campo proprio la formazione rossoblù, che con una vittoria con bonus avrebbe avuto la certezza del secondo posto e, dunque, il diritto di affrontare in casa il turno di ritorno della semifinale proprio contro il Petrarca. E il secondo posto arriva con una netta vittoria sul Mogliano, battuto 48-32, con il punto di bonus che vale il secondo posto.

