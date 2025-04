Rugby da Prato a Modena Lanzillo e Pagliai vincono il campionato di Serie B

Prato, 25 aprile 2025 - Il Giacobazzi Modena Rugby ha conquistato la promozione in anticipo, dopo essersi aggiudicato il campionato di Serie B 2024/25 chiudendo al primo posto il girone 2. E nel sodalizio modenese che ha dominato il proprio raggruppamento, totalizzando 67 punti e vincendo ben quattordici delle diciassette sfide sin qui disputate, c'è anche un tocco di Prato: Filippo Lanzillo e Filippo Pagliai si sono rivelati due giocatori fondamentali nel XV emiliano. I due rugbisti pratesi hanno seguito il più classico dei percorsi previsti dal movimento laniero della palla ovale: hanno iniziato da giovanissimi nel Gispi, per poi completare il cammino nelle giovanili nei Cavalieri Union. Si sono poi trasferiti entrambi nella città emiliana per motivi di studio, non rinunciando tuttavia a mischia e touche. Sport.quotidiano.net - Rugby, da Prato a Modena: Lanzillo e Pagliai vincono il campionato di Serie B Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 - Il Giacobazziha conquistato la promozione in anticipo, dopo essersi aggiudicato ildiB 2024/25 chiudendo al primo posto il girone 2. E nel sodalizio modenese che ha dominato il proprio raggruppamento, totalizzando 67 punti e vincendo ben quattordici delle diciassette sfide sin qui disputate, c'è anche un tocco di: Filippoe Filipposi sono rivelati due giocatori fondamentali nel XV emiliano. I due rugbisti pratesi hanno seguito il più classico dei percorsi previsti dal movimento laniero della palla ovale: hanno iniziato da giovanissimi nel Gispi, per poi completare il cammino nelle giovanili nei Cavalieri Union. Si sono poi trasferiti entrambi nella città emiliana per motivi di studio, non rinunciando tuttavia a mischia e touche.

