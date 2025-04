Ruba una borsa ad una ventenne ladro arrestato da due agenti fuori servizio

Rubare una borsa ad una ragazza che stazionava nei pressi di un locale del centro. Senza dare nell’occhio, il ladro si è avvicinato alla giovane e l’ha tirata per un braccio per Rubarle la borsetta e fuggire via subito dopo. Cataniatoday.it - Ruba una borsa ad una ventenne, ladro arrestato da due agenti fuori servizio Leggi su Cataniatoday.it Un tunisino di 20 anni, ha approfittato di un momento di confusione perre unaad una ragazza che stazionava nei pressi di un locale del centro. Senza dare nell’occhio, ilsi è avvicinato alla giovane e l’ha tirata per un braccio perrle la borsetta e fuggire via subito dopo.

Su altri siti se ne discute

