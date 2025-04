Rrahmani il pilastro silenzioso del Napoli capolista

Rrahmani, il pilastro silenzioso del Napoli capolista">Gira tutto intorno a lui. Mentre compagni e moduli si alternano, Amir Rrahmani resta una certezza incrollabile nella difesa del Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, il centrale kosovaro, 31 anni, è il punto fermo della retroguardia meno battuta d’Europa: appena 25 gol subiti e ben 15 clean sheet in stagione.Dall’Hellas al centro della difesa partenopea, Rrahmani ha attraversato quattro stagioni e diversi allenatori senza mai perdere il proprio status. Con 3.047 minuti giocati è il più impiegato della rosa azzurra. In questa Serie A, non ha saltato neanche una gara: l’unico riposo se l’è concesso solo in Coppa Italia, contro Palermo e Lazio.La sua evoluzione, spiega ancora Tarantino, è iniziata accanto a Kalidou Koulibaly, con cui ha condiviso 37 match, per poi affiancare Kim nella corsa tricolore del 2023. Napolipiu.com - Rrahmani, il pilastro silenzioso del Napoli capolista Leggi su Napolipiu.com , ildel">Gira tutto intorno a lui. Mentre compagni e moduli si alternano, Amirresta una certezza incrollabile nella difesa del. Come racconta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, il centrale kosovaro, 31 anni, è il punto fermo della retroguardia meno battuta d’Europa: appena 25 gol subiti e ben 15 clean sheet in stagione.Dall’Hellas al centro della difesa partenopea,ha attraversato quattro stagioni e diversi allenatori senza mai perdere il proprio status. Con 3.047 minuti giocati è il più impiegato della rosa azzurra. In questa Serie A, non ha saltato neanche una gara: l’unico riposo se l’è concesso solo in Coppa Italia, contro Palermo e Lazio.La sua evoluzione, spiega ancora Tarantino, è iniziata accanto a Kalidou Koulibaly, con cui ha condiviso 37 match, per poi affiancare Kim nella corsa tricolore del 2023.

Bergonzi, ex arbitro, ha analizzato Napoli-Inter in moviola. Non ravvisati due cartellini gialli sacrosanti per Rrahmani, che avrebbero dunque portato ad un cartellino rosso per somma di ammonizioni al Napoli. Poi il suo pensiero anche sui due presunti rigori. Così Bergonzi su Napoli-Inter. ROSSI E RIGORI NON DATI – Alla Domenica Sportiva si discute di Napoli-Inter. Mauro Bergonzi analizza alcuni importanti episodi.

Amir Rrahmani a Radio Crc ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina 2-1. Rrahmani: «Giocheremo dieci finali, non bisogna sottovalutare nessuno. Guardate l'Inter col Monza…» «Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque gli attaccanti della Fiorentina ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice per la vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra.

