Rottamazione quater ultimi giorni per chiedere la riammissione ecco come fare

chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. Messinatoday.it - Rottamazione quater, ultimi giorni per chiedere la riammissione: ecco come fare Leggi su Messinatoday.it Ancora qualche giorno perlaalladelle cartelle. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L.

