Rosa Diletta Rossi a ‘Verissimo’ sabato 26 aprile

sabato 26 aprile nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche l'attrice Rosa Diletta Rossi, prossimamente su Canale 5 per la seconda stagione della fiction 'Maria Corleone'.

Chi è Rosa Diletta Rossi

Nata a Roma il 18 ottobre 1988, Rosa Diletta Rossi ha intrapreso gli studi per diventare un'attrice professionista sin da giovanissima. Ha, infatti, frequentato prima la Scuola di Recitazione Teatro Stabile di Genova e poi la Shakespeare School di Torino diretta da Jurij Ferrini.

La carriera

Ha lavorato a diversi progetti teatrali, cinematografici e televisivi. Il debutto è avvenuto con 'Maìn - La casa della felicità' di Simone Spada, film nel quale interpreta il ruolo della sorella della protagonista. Tra i suoi più importanti ci sono quello nella fiction 'Nero a metà' con Claudio Amendola, quello nel film 'Belli ciao' di Pio e Amedeo e le partecipazioni a 'Che Dio ci aiuti' e 'Suburra'.

