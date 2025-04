Romano di Lombardia il corteo canta Bella Ciao nonostante il divieto Sindaco fascista identificato manifestante

Romano di Lombardia (Bergamo) – La polemica iniziata nei giorni scorsi su Bella Ciao a Romano di Lombardia non poteva che avere strascichi oggi 25 aprile, durante le celebrazioni della Liberazione. Il Sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha vietato l'esecuzione di quattro inni, tra cui il canto partigiano noto in tutto il mondo, ribadisce la sua posizione: "Io 'Bella Ciao' l'ho cantata in diverse occasioni. Sono dispiaciuto di questa polemica, che considero strumentale: la decisione di non cantare, non solo 'Bella Ciao' ma anche le altre canzoni, è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione del 25 aprile per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo". "Mi dispiace perché si svilisce una festa importante come il 25 aprile", aggiunge il primo cittadino, a cui un manifestante, subito identificato, ha dato del "fascista". Ilgiorno.it - Romano di Lombardia, il corteo canta Bella Ciao nonostante il divieto. “Sindaco fascista”, identificato manifestante Leggi su Ilgiorno.it di(Bergamo) – La polemica iniziata nei giorni scorsi sudinon poteva che avere strascichi oggi 25 aprile, durante le celebrazioni della Liberazione. IlGianfranco Gafforelli, che ha vietato l'esecuzione di quattro inni, tra cui il canto partigiano noto in tutto il mondo, ribadisce la sua posizione: "Io '' l'hota in diverse occasioni. Sono dispiaciuto di questa polemica, che considero strumentale: la decisione di nonre, non solo '' ma anche le altre canzoni, è stata condivisa in una riunione con tutti i capigruppo e con le associazioni coinvolte nell'organizzazione del 25 aprile per dare seguito alle disposizioni, forse superficiali, del governo". "Mi dispiace perché si svilisce una festa importante come il 25 aprile", aggiunge il primo cittadino, a cui un, subito, ha dato del "".

