Roma suona It Alert ansia per i fedeli in Vaticano Cosa è successo

Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi.La Santa Sede spiega in un messaggio su Telegram che "la Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino alle ore 19:00. Attorno alle 18:00, tuttavia, terminerà l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in fila di accedere alla Basilica". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42391787L'Alert, però, ha messo in allarme i tantissimi fedeli presenti a San Pietro. "Ho ricevuto l’Alert mentre ero in piazza e ho pensato: ‘È finita’. Liberoquotidiano.it - Roma, suona l'It-Alert: ansia per i fedeli in Vaticano. Cosa è successo Leggi su Liberoquotidiano.it Con un It-inviato ai telefonini di tutta la città di, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi.La Santa Sede spiega in un messaggio su Telegram che "la Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino alle ore 19:00. Attorno alle 18:00, tuttavia, terminerà l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in fila di accedere alla Basilica". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42391787L', però, ha messo in allarme i tantissimipresenti a San Pietro. "Ho ricevuto l’mentre ero in piazza e ho pensato: ‘È finita’.

