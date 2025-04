Roma si ferma per papa Francesco i funerali il corteo e la città blindata

papa Francesco, avvenuta lunedì mattina del giorno di pasquetta, sabato 26 aprile alle 10 sono in programma i funerali. A celebrare la messa esequiale sarà il cardinale decano Giovanni Battista Re. Sarà questo il primo momento ufficiale dei Novendiali, i. Romatoday.it - Roma si ferma per papa Francesco: i funerali, il corteo e la città blindata Leggi su Romatoday.it Ci siamo. A cinque giorni dalla morte di, avvenuta lunedì mattina del giorno di pasquetta, sabato 26 aprile alle 10 sono in programma i. A celebrare la messa esequiale sarà il cardinale decano Giovanni Battista Re. Sarà questo il primo momento ufficiale dei Novendiali, i.

