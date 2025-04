Roma si blocca per i funerali di Francesco Quanto durerà il corteo

Francesco, di far scendere i pellegrini intorno agli snodi ferroviari e delle linee delle metropolitane, renderanno la vita complicata ai Romani per qualche ora, fino al pomeriggio di sabato. Sirene delle scorte delle delegazioni che stridono per il centro città e il suono dei fischietti degli oltre mille agenti della polizia locale di Roma Capitale, che gestiscono il traffico, hanno risuonato per tutta la città. Con la giornata di venerdì 25, il numero di visitatori che hanno reso omaggio a Papa Bergoglio, ha raggiunto quota 250mila, di cui 75mila solo nella mattinata di venerdì 25. Iltempo.it - Roma si blocca per i funerali di Francesco. Quanto durerà il corteo Leggi su Iltempo.it Città eterna blindata ma anche paralizzata da venerdì pomeriggio. Deviazioni, parcheggi e spazi di sosta interdetti, dalla periferia al centro, per permettere agli oltre 1.500 bus turistici, in arrivo per le esequie di Papa, di far scendere i pellegrini intorno agli snodi ferroviari e delle linee delle metropolitane, renderanno la vita complicata aini per qualche ora, fino al pomeriggio di sabato. Sirene delle scorte delle delegazioni che stridono per il centro città e il suono dei fischietti degli oltre mille agenti della polizia locale diCapitale, che gestiscono il traffico, hanno risuonato per tutta la città. Con la giornata di venerdì 25, il numero di visitatori che hanno reso omaggio a Papa Bergoglio, ha raggiunto quota 250mila, di cui 75mila solo nella mattinata di venerdì 25.

