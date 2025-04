Roma Sebastián Padron il gelataio di Papa Francesco un legame speciale che rimarrà nella storia

Roma, a pochi passi dal Vaticano, c'è una gelateria che ha conquistato una fama speciale: quella di Sebastián Padron, il gelataio argentino che aveva conquistato i gusti del compianto Papa Francesco. Il Pontefice, scomparso lunedì a 88 anni, era stato visto più volte ritirare gelati dal negozio "Padron", conosciuto per la sua qualità e le specialità argentine, come il "dulce de leche granizado", particolarmente apprezzato dal Papa. Secondo Padron, Papa Francesco ordinava regolarmente dal suo locale, confermando una relazione che si era consolidata nel tempo.Il legame tra il Papa e la gelateria era stato reso pubblico dallo stesso Padron, che aveva raccontato anche di come il Pontefice apprezzasse, oltre al gelato, anche le empanadas argentine preparate nel suo negozio. Questo rapporto diretto aveva consolidato la reputazione di Padron come "gelataio di Papa Francesco", un titolo che aveva suscitato curiosità e ammirazione tra i Romani e i visitatori della città.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sebastian Padrón, il gelataio di Papa Francesco: «Il suo gusto preferito è il “dulce de leche”, ecco come ci siamo conosciuti» - C’erano anche Sebastian Padrón e la moglie Silvia tra le centinaia di persone che la scorsa domenica si trovavano in piazza San Pietro per ascoltare l’Angelus e pregare per la guarigione di Papa Francesco, ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una grave infezione delle vie respiratorie. La famiglia Padròn gestisce l’omonima gelateria artigianale in via Gregorio VII, a Roma, a due passi dal Vaticano. 🔗open.online

