Roma quando il nome del nuovo allenatore Friedkin corrono il rischio di farsi sfuggire i nomi sotto il naso

Roma ancora non ha comunicato il nome del prossimo allenatore. Da novembre, momento del ritorno di Ranieri, la società sapeva che avrebbe dovuto trovare un nuovo tecnico. La lista dei papabili scelti da Ranieri è stata consegnata ai Friedkin, ma il nome ancora non è uscito. Il rischio è che gli allenatori inseriti nella lista dall'attuale mister si accasino in altre piazze

