Roma probabile formazione innovativa Ranieri si adatta all’Inter

Ranieri sperimenta nuove soluzioni contro l’Inter: la probabile formazione della Roma, per la sfida di domenica di San Siro, presenta delle novità.NUOVE SOLUZIONI – Inter-Roma inaugurerà la trentaquattresima giornata di Serie A, col fischio d’inizio previsto alle ore 15.00 di domenica. Le squadre sono a lavoro per preparare il match, con la solita attenzione richiesta per questo delicato finale di stagione. Entrando nello specifico, la squadra di Claudio Ranieri è scesa sui campi di Trigoria questa mattina, per la seduta di allenamento a due giorni dalla trasferta milanese. I calciatori stanno lasciando in questi minuti il centro sportivo giallorosso. Interessanti le indicazioni che arrivano proprio da lì, sulle probabili scelte dell’allenatore Romanista.Inter-Roma, la probabile formazione di RanieriLE NOVITÀ – Come spiega Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24, l’intenzione di mister Ranieri è quella di porsi a specchio contro l’Inter. Inter-news.it - Roma, probabile formazione innovativa: Ranieri si adatta all’Inter! Leggi su Inter-news.it Claudiosperimenta nuove soluzioni contro l’Inter: ladella, per la sfida di domenica di San Siro, presenta delle novità.NUOVE SOLUZIONI – Inter-inaugurerà la trentaquattresima giornata di Serie A, col fischio d’inizio previsto alle ore 15.00 di domenica. Le squadre sono a lavoro per preparare il match, con la solita attenzione richiesta per questo delicato finale di stagione. Entrando nello specifico, la squadra di Claudioè scesa sui campi di Trigoria questa mattina, per la seduta di allenamento a due giorni dalla trasferta milanese. I calciatori stanno lasciando in questi minuti il centro sportivo giallorosso. Interessanti le indicazioni che arrivano proprio da lì, sulle probabili scelte dell’allenatorenista.Inter-, ladiLE NOVITÀ – Come spiega Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24, l’intenzione di misterè quella di porsi a specchio contro l’Inter.

