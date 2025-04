Roma Ndicka Mi sento bene mentalmente e fisicamente

Ndicka è diventato un punto fermo nella Roma in questa stagione. Il centrale ivoriano non ha saltato neanche un minuto in Serie A in questa stagione, fermandosi solo in occasione della partita contro l’Union St. Gilloise nella fase campionato di Europa League. Insieme al direttore sportivo del club Florent Ghisolfi, Ndicka ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BFM RMC. Questo un’estratto delle sue parole: “Mi sento bene mentalmente e fisicamente. Anche l’anno scorso, ma come ha detto Ghisolfi, era Il tempo di adattarmi alla Serie A, il gioco è diverso nell’uno contro uno, in Germania è più una questione di zona, c’è molto più spazio. Qui sei molto meno sollecitato, quindi era il momento di fare il passo in avanti“. Sulle differenze tra Serie A e Bundesliga: “Qui sei molto meno sollecitato che in Germania. Sololaroma.it - Roma, Ndicka: “Mi sento bene mentalmente e fisicamente” Leggi su Sololaroma.it Evanè diventato un punto fermo nellain questa stagione. Il centrale ivoriano non ha saltato neanche un minuto in Serie A in questa stagione, fermandosi solo in occasione della partita contro l’Union St. Gilloise nella fase campionato di Europa League. Insieme al direttore sportivo del club Florent Ghisolfi,ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BFM RMC. Questo un’estratto delle sue parole: “Mi. Anche l’anno scorso, ma come ha detto Ghisolfi, era Il tempo di adattarmi alla Serie A, il gioco è diverso nell’uno contro uno, in Germania è più una questione di zona, c’è molto più spazio. Qui sei molto meno sollecitato, quindi era il momento di fare il passo in avanti“. Sulle differenze tra Serie A e Bundesliga: “Qui sei molto meno sollecitato che in Germania.

