Roma It Alert fa squillare tutti i telefonini e spaventa tutti Il messaggio Piazza San Pietro chiusa dalle 17

Piazza per l'ultimo saluto a papa Francesco Xml2.corriere.it - Roma, l'It-Alert fa squillare tutti i telefonini (e spaventa tutti). Il messaggio: «Piazza San Pietro chiusa dalle 17» Leggi su Xml2.corriere.it La Protezione civile ha inviato tramite il sistema di allarme nazionale la comunicazione sulla chiusura dellaper l'ultimo saluto a papa Francesco

Papa Francesco, Ciciliano: "250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi" - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […]

“Piazza San Pietro chiuderà alle ore 17”: a Roma arriva l’It-Alert a tutti i cellulari all’interno del Gra - I cellulari all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma hanno squillato all’unisono alle 13.11 di venerdì 25 aprile. Non per avvisare di un pericolo imminente ma per far sapere che piazza San Pietro chiuderà alle ore 17, mentre la Basilica, dove in questi giorni sono arrivati migliaia di fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco, alle ore 18. Il messaggio di It-Alert, inviato dal Dipartimento della Protezione civile nazionale ha interessato tutti coloro che si trovavano all’interno del Gra a quell’ora ed è stato inviato sui telefonini in italiano, inglese, francese e spagnolo. 🔗ilfattoquotidiano.it

