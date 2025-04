Roma le imponenti misure di sicurezza per i funerali del Papa

Papa Francesco, il Vaticano, piazza San Pietro e tutta l’area circostante, sono state sottoposte a rigide misure di sicurezza. Fin dalle prime ore del mattino, Piazza San Pietro è stata pattugliata dalla polizia a cavallo, da soldati armati di armi anti-drone e da centinaia di carabinieri e altri agenti. L’area attorno a San Pietro è stata suddivisa in cinque zone di sicurezza. Sui palazzi sono stati schierati tiratori scelti mentre attorno all’area sono presenti artificieri, nuclei cinofili e polizia fluviale destinata al pattugliamento del Tevere e delle banchine. Lapresse.it - Roma, le imponenti misure di sicurezza per i funerali del Papa Leggi su Lapresse.it Mentre continuano ad arrivare migliaia di fedeli per tributare l’ultimo saluto aFrancesco, il Vaticano, piazza San Pietro e tutta l’area circostante, sono state sottoposte a rigidedi. Fin dalle prime ore del mattino, Piazza San Pietro è stata pattugliata dalla polizia a cavallo, da soldati armati di armi anti-drone e da centinaia di carabinieri e altri agenti. L’area attorno a San Pietro è stata suddivisa in cinque zone di. Sui palazzi sono stati schierati tiratori scelti mentre attorno all’area sono presenti artificieri, nuclei cinofili e polizia fluviale destinata al pattugliamento del Tevere e delle banchine.

