Roma Koné al centro del progetto nessun contatto con il PSG

Roma è chiamata a un'impresa. La Champions League sembra ormai un miraggio, ma Europa League e Conference League restano obiettivi concreti, anche se servirà un percorso quasi netto contro avversari di livello. In palio non ci sono solo la qualificazione a una coppa europea, ma anche prestigio, soldi e un appeal maggiore in vista del calciomercato estivo, da cui passerà la costruzione della Roma del futuro.Koné non si muoveTra i protagonisti della rinascita giallorossa c'è sicuramente Manu Koné, perno imprescindibile del centrocampo grazie alla sua intensità, capacità di interdizione e intelligenza tattica. Negli ultimi giorni si era diffusa la voce di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain, ma Fabrizio Romano ha smentito tutto sui propri canali ufficiali:"Non ci sono contatti tra PSG e Roma per Koné.

