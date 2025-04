Roma It Alert squilla sui cellulari ma segnala solo orario di chiusura anticipata di piazza San Pietro alle 17 il VIDEO dal interno della Basilica

orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile" A Roma l'It Alert è squillato su tutti i cellulari. Cittadini spaventati ma si è trattato soltanto del messaggio della Protezione Civile che segnalava Ilgiornaleditalia.it - Roma, It Alert squilla sui cellulari ma segnala solo l'orario di chiusura anticipata di piazza San Pietro alle 17, il VIDEO dall'interno della Basilica Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il messaggio recita: "Dipartimento Protezione Civile - Saluto Papa Francesco.accessoSanore 17 del 25 aprile" Al'Itto su tutti i. Cittadini spaventati ma si è trattato soltanto del messaggioProtezione Civile cheva

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […] L'articolo Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […] 🔗periodicodaily.com

“Piazza San Pietro chiuderà alle ore 17”: a Roma arriva l’It-Alert a tutti i cellulari all’interno del Gra - I cellulari all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma hanno squillato all’unisono alle 13.11 di venerdì 25 aprile. Non per avvisare di un pericolo imminente ma per far sapere che piazza San Pietro chiuderà alle ore 17, mentre la Basilica, dove in questi giorni sono arrivati migliaia di fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco, alle ore 18. Il messaggio di It-Alert, inviato dal Dipartimento della Protezione civile nazionale ha interessato tutti coloro che si trovavano all’interno del Gra a quell’ora ed è stato inviato sui telefonini in italiano, inglese, francese e spagnolo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Roma: l'alert sulla chiusura anticipata di S.Pietro squilla sui cellulari dei fedeli nella Basilica; L'alert della Protezione Civile squilla in tutta Roma e spaventa i cittadini: alle 17 chiude piazza San Pietro; Roma, allarme sugli smartphone spaventa i cittadini. Ma è per gli orari di chiusura di piazza San Pietro; Papa Francesco, l'it Alert suona a Roma e spaventa fedeli e non: «Ho pensato è finita. Ma vi pare il caso di u. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'alert della Protezione Civile squilla in tutta Roma: alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza ... 🔗ansa.it

San Pietro: l'alert sulla chiusura alle 17 squilla sui cellulari dei fedeli nella Basilica - I telefoni cellulari all'interno del Grande Raccordo Anulare di Roma hanno suonato tutti all'unisono in contemporanea alle 13.11. Si è trattato dell'It -Alert inviato dal Dipartimento della Protezione ... 🔗repubblica.it

It Alert Roma: squillano i telefoni in Vaticano tra i fedeli in fila per il Papa - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza ... 🔗tg.la7.it