Roma Ghisolfi traccia la rivoluzione non solo Baldanzi in bilico

Roma è il momento di progettare il futuro. I giallorossi sono ben consapevoli di dover tornare nelle parti alte della classifica e, per farlo, servirà una rosa lunga e ben fornita. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe inserire nell’organico alcuni elementi di spessore, lasciando partire però diversi calciatori non considerati focali nel progetto. Il dirigente francese starebbe delineando il piano da seguire nella prossima estate, con 8 casi da seguire con attenzione.Stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, tra questi c’è senza dubbio Tommaso Baldanzi, che non è riuscito ad imporsi come un titolare sulla trequarti e che potrebbe trasferirsi in una piazza che gli garantisca minutaggio. Occhio anche ad Eldor Shomurodov, non considerato il vice Dovbyk in vista della prossima annata. Sololaroma.it - Roma, Ghisolfi traccia la rivoluzione: non solo Baldanzi in bilico Leggi su Sololaroma.it Il presente sorride ma, al tempo stesso, per laè il momento di progettare il futuro. I giallorossi sono ben consapevoli di dover tornare nelle parti alte della classifica e, per farlo, servirà una rosa lunga e ben fornita. Il direttore tecnico Florentdovrebbe inserire nell’organico alcuni elementi di spessore, lasciando partire però diversi calciatori non considerati focali nel progetto. Il dirigente francese starebbe delineando il piano da seguire nella prossima estate, con 8 casi da seguire con attenzione.Stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, tra questi c’è senza dubbio Tommaso, che non è riuscito ad imporsi come un titolare sulla trequarti e che potrebbe trasferirsi in una piazza che gli garantisca minutaggio. Occhio anche ad Eldor Shomurodov, non considerato il vice Dovbyk in vista della prossima annata.

