Roma Fiorentina all’orizzonte Dodò preoccupa Palladino

Roma scalda i motori, in questo finale di stagione delicato. I giallorossi hanno dato prova di poter ancora centrare quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che darebbe prestigio alla rimonta effettuata in questo inizio anno 2025. Per staccare il pass per la prossima Coppa Campioni, i capitolini dovranno essere perfetti nelle ultime 5 uscite di campionato a cominciare da quella con l'Inter, in programma domenica 27 aprile alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza.Claudio Ranieri è consapevole che il duello con i nerazzurri sia estremamente complicato, con i suoi ragazzi che non dovranno commettere errori. Il coach di Testaccio, però, starebbe monitorando anche il match con la Fiorentina, che andrà in scena la prossima settimana.

