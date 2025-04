Roma condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce

condannato a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’accusa è quella di minacce e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali e minacce di morte. A testimoniare la vicenda ci sarebbe anche la ricostruzione della figlia, oggi tredicenne, coinvolta nei brutali comportamenti del padre: in una circostanza, secondo quanto racconta la giovane, l'imprenditore avrebbe detto che la madre meritava "di essere sotterrata”.. Secondo poi quanto dichiarato dalla conduttrice in una deposizione del 2022, le frequenti minacce di Parli avrebbero spaventato la figlia a tal punto da portarla a domandare alla mamma se la casa fosse munita di un sistema di allarme per paura di essere rapita dal padre. Tg24.sky.it - Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce Leggi su Tg24.sky.it a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, exdella conduttrice televisiva. L’accusa è quella diin famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali edi morte. A testimoniare la vicenda ci sarebbe anche la ricostruzione della figlia, oggi tredicenne, coinvolta nei brutali comportamenti del padre: in una circostanza, secondo quanto racconta la giovane, l'imprenditore avrebbe detto che la madre meritava "di essere sotterrata”.. Secondo poi quanto dichiarato dalla conduttrice in una deposizione del 2022, le frequentidi Parli avrebbero spaventato la figlia a tal punto da portarla a domandare alla mamma se la casa fosse munita di un sistema di allarme per paura di essere rapita dal padre.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, picchia e accoltella la convivente, poi le ricuce le ferite con ago e filo: condannato a 9 anni - Alcune cicatrici resteranno per sempre, come testimonianza incancellabile di un periodo terribile. A provocarle è stato Ugo Andreani, 42 anni, cameriere, con cui Viviana (nome di fantasia), 47enne italiana, ha vissuto un anno e mezzo di vera e propria prigionia psicologica e fisica. Per i gravi maltrattamenti, le lesioni e anche per violenza sessuale, l’uomo è stato condannato a 9 anni e 3 mesi dal Tribunale di Tivoli. 🔗thesocialpost.it

Strage di Fidene a Roma, Claudio Campiti condannato all'ergastolo: uccise 4 donne durante una riunione di condominio. La beffa del risarcimento - Una domenica mattina di poco più di due anni fa si presentò all'assemblea di condominio con una pistola e sparò a chiuque si trovasse davanti, accecato da una sete di... 🔗ilmessaggero.it

Roma, 62enne muore dopo una liposuzione. La famiglia contro il chirurgo: «Era già stato condannato per un altro intervento» - Simonetta Kalfus, 62 anni e residente ad Ardea (Roma), è morta all’ospedale Grassi di Ostia dodici giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di liposuzione in una clinica privata di Roma. Ora, la famiglia punta il dito contro il chirurgo e chiede che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. Tutto inizia il 6 marzo, quando la donna si sottopone all’operazione nella struttura della Capitale. «Noi non sapevamo nulla dell’operazione, Simonetta è stata accompagnata da un amico anestesista», rivela Danilo Pizi, marito della figlia della vittima, come riporta Il Messaggero. 🔗open.online

Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce; Noemi Bocchi, l’ex marito Mario Caucci condannato a 4 anni per maltrattamenti; Condannato a 4 anni per maltrattamenti l'ex di Noemi Bocchi, aveva detto: Per lei ho fatto guerre; Condannato a 4 anni per maltrattamenti l’ex marito di Noemi Bocchi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce - Il Tribunale di Roma ha condannato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice, a due anni e due mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti e minacce sottoposti all’ex ... 🔗tg24.sky.it

Adriana Volpe, l’ex marito condannato a 2 anni per le minacce di morte. Roberto Parli era accusato di maltrattamenti - «Mi auguro che questa sentenza serva per capire gli errori che ha fatto. L’unico obiettivo che avevo era di dargli un segnale che spero colga». Appare sollevata Adriana ... 🔗ilgazzettino.it

Adriana Volpe, arriva la condanna all'ex marito Roberto Parli: "Spero prenda coscienza" - L'imprenditore, 50 anni, è stata condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione con l'accusa di maltrattamenti familiari. 🔗libero.it