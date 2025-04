Roma avanti per il rinnovo di Svilar la richiesta degli agenti sulla clausola

Cinque partite per chiudere una stagione che ha visto la Roma vivere più vite in pochi mesi. L'esonero a sorpresa di Daniele De Rossi, la breve e negativa parentesi targata Ivan Juric, e infine l'arrivo di Claudio Ranieri, capace di ridare identità, equilibrio e – soprattutto – risultati. Ora, però, oltre alla corsa europea, comincia a prendere forma anche il futuro, a partire da due punti chiave: l'allenatore della prossima stagione e la costruzione della rosa.Tra le certezze da cui ripartire c'è senza dubbio Mile Svilar, protagonista assoluto di questa seconda parte di campionato, diventato uno dei portieri più affidabili dell'intera Serie A. Non a caso, il suo nome è finito sui taccuini di Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Newcastle.Verso il rinnovo: offerta da 3 milioniSecondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma e l'entourage di Svilar sono ormai vicini a un accordo per il rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2027.

ROMA - Passi avanti per il rinnovo di Svilar - Una delle migliori notizie della stagione della Roma è sicuramente Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato ad altissimi livelli, entrando di diritto tra i migliori portieri della Serie A e, pro ... 🔗napolimagazine.com

Rinnovo Svilar, la situazione in casa Roma. E - Rinnovo Svilar, la situazione attuale in casa Roma sul prolungamento del contratto del portiere giallorosso. Ecco le indiscrezioni La priorità della Roma ad oggi è il prolungamento del contratto di Sv ... 🔗calcionews24.com

Richiesta economica e compromesso: la trattativa tra Roma e Svilar per il rinnovo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com