Roma allenamento prima dell’Inter Buone notizie per Ranieri – Sky

Roma, così come l'Inter di Simone Inzaghi, si sta allenando in questo momento tra i campi di Trigoria. Claudio Ranieri riceve Buone notizie, lo conferma Angelo Mangiante da Sky Sport.PARTITA – La prossima avversaria dell'Inter in campionato sarà la Roma di Claudio Ranieri. La squadra giallorossa non perde da dicembre in campionato ed è la prima nella classifica del girone di ritorno. Ha vinto con il Verona nello scorso weekend e ha pareggiato prima con Lazio e Juventus, confermandosi compagine difficile da battere in questo momento. L'allenatore ex Cagliari ha portato nuova linfa ai giocatori e oggi sta ricevendo Buone notizie dall'allenamento di Trigoria.Roma, le ultime prima dell'Interallenamento – Angelo Mangiante ha dato gli ultimi aggiornamenti: «Ranieri sta cercando di invertire il trend negli scontri diretti, chiede coraggio.

Roma, ripresa la preparazione in vista dell’Inter: Abdulhamid rientra in gruppo, ancora out Nelsson - La Roma ha ripreso oggi la preparazione al centro sportivo di Trigoria dopo due giorni di pausa, in vista della prossima sfida di Serie A contro l'Inter ... 🔗gonfialarete.com

Allenamento Roma, Ranieri contro l’Inter potrebbe recuperare quel giocatore. Ecco il report - Allenamento Roma, Ranieri potrebbe ritrovare Abdulhamid: l’esterno vicino al recupero contro l’Inter? Ecco le ultime novità giallorosse Inter Roma è quasi alle porte, ma i giallorossi dopo l’ultimo al ... 🔗informazione.it

Rinvio Inter-Roma, Marotta: "L'abbiamo chiesto noi, ma è la prima volta che capita" - Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, attraverso l'intervista pre gara ha parlato anche del rinvio della partita di campionato con la Roma. 🔗msn.com