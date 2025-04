ROH Annunciate tre nuove partecipanti al torneo per il titolo Women’s Pure

nuove wrestler che prenderanno parte al torneo per incoronare la prima campionessa Women’s Pure nella storia della compagnia.nuove aggiunte al torneo per il Women’s Pure ChampionshipDurante l’ultima puntata di Ring of Honor TV trasmessa giovedì, è stato confermato che Deonna Purrazzo, Taya Valkyrie e Leila Grey parteciperanno al torneo. Le tre si uniscono a Serena Deeb e Queen Aminata, portando a cinque il numero totale di partecipanti finora Annunciate.La ROH ha anche confermato il primo incontro del torneo: Queen Aminata affronterà Serena Deeb in un match di primo turno. Al momento, la compagnia non ha ancora rivelato il numero complessivo di partecipanti che prenderanno parte alla competizione.Un cambio di programma per il match tra Aminata e DeebIl match tra Aminata e Deeb era originariamente previsto per Supercard of Honor quando l’evento era programmato per maggio. Zonawrestling.net - ROH: Annunciate tre nuove partecipanti al torneo per il titolo Women’s Pure Leggi su Zonawrestling.net La Ring of Honor ha rivelato questo giovedì trewrestler che prenderanno parte alper incoronare la prima campionessanella storia della compagnia.aggiunte alper ilChampionshipDurante l’ultima puntata di Ring of Honor TV trasmessa giovedì, è stato confermato che Deonna Purrazzo, Taya Valkyrie e Leila Grey parteciperanno al. Le tre si uniscono a Serena Deeb e Queen Aminata, portando a cinque il numero totale difinora.La ROH ha anche confermato il primo incontro del: Queen Aminata affronterà Serena Deeb in un match di primo turno. Al momento, la compagnia non ha ancora rivelato il numero complessivo diche prenderanno parte alla competizione.Un cambio di programma per il match tra Aminata e DeebIl match tra Aminata e Deeb era originariamente previsto per Supercard of Honor quando l’evento era programmato per maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MILANO – Gli Europe prolungano il loro viaggio italiano e aggiungono una nuova tappa alle tre già annunciate. Questo il calendario aggiornato: Sabato 14 Giugno – Cagliari, Arena in Fiera; Lunedì 14 Luglio – Genova, Arena del Mare; Martedì 15 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park; Giovedì 11 Settembre – Napoli, Noisy Naples Fest. I biglietti per il concerto di Napoli sono disponibili sul circuito ETES, mentre quelli delle altre date sono in vendita su Boxol e Box Office Sardegna (Cagliari), ... 🔗lopinionista.it

MILANO – Trionfo live nei palasport per Brunori Sas. Con la seconda delle due date all’Unipol Forum di Milano, è calato ieri sera il sipario sul Brunori Sas || TOUR 2025, la traversata live in 8 appuntamenti – prodotti da Vivo Concerti – che ha animato a colpi di sold out i principali palazzetti italiani per tutto il mese di marzo. Per il cantautore, che ha ristabilito l’abbraccio con il suo pubblico (il “popolo brunoriano”) a distanza di tre anni dall’ultimo tour nei palasport, bagni di folla ... 🔗lopinionista.it

A Mistretta e Terme Vigliatore operative le prime tre colonnine elettriche del Messinese, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte... 🔗messinatoday.it

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, Samsung stima vendite su del 10% rispetto ai predecessori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online