Lanazione.it - Rogo di Pasqua alla LucyPlast. Cadono i vincoli della “zona rossa“

Leggi su Lanazione.it

Fine“. Migliorano lentamente, anche per le piogge abbondanti di questi giorni le condizioni dell’ambiente e dell’aria in particolare, dopo l’incendiodi Pian D’Assino. Cade infatti la “mini“ tracciata dall’ordinanza sindacale che nel raggio di 500 metri dal sito delstabiliva la necessità di tenere chiuse le finestre delle case e sconsigliava l’attività all’aperto dei privati degli esercizi commerciali e quelle ludico - sportive - religiose. Dai primi risultati sulla qualità dell’aria riferibili a metalli pesanti, diossine e idrocarburi policiclici aromatici infatti - si legge nella nuova ordinanza - "emergono valori che non evidenziano criticità". "Per quanto riguarda le analisi relative ai campionamenti effettuati sugli alimenti – continua il documento – esse sono ancora in corso e saranno disponibili all’inizioprossima settimana".