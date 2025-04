Rogito pastore attento agli ultimi

Rogito per il Pio Transito di Sua Santità Francesco diffuso dal Vaticano. Il testo ripercorre la vita di Bergoglio. Comincia con la data del decesso. Poi,"Francesco 266° Papa.da emigranti piemontesi,padre ragioniere, nelle ferrovie,la madre,Regina Sivori,casalinga con 5 figli.Entrò in seminario nel 1958 Eletto Papa si presentò "Fratelli e sorelle, buonasera!". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.00 "Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità,di vita santa e di paternità universale". E' la frase conclusiva delper il Pio Transito di Sua Santità Francesco diffuso dal Vaticano. Il testo ripercorre la vita di Bergoglio. Comincia con la data del decesso. Poi,"Francesco 266° Papa.da emigranti piemontesi,padre ragioniere, nelle ferrovie,la madre,Regina Sivori,casalinga con 5 figli.Entrò in seminario nel 1958 Eletto Papa si presentò "Fratelli e sorelle, buonasera!".

Il Rogito di Papa Francesco: “pastore semplice, sempre attento agli ultimi, si sentiva uno della gente” - È stato reso noto il “Rogito per il Pio Transito di Sua Santità Francesco”. Il Rogito è un testo in cui si “ricorda la vita e le opere più importanti” del Pontefice, per le quali “si rende grazie a D ... 🔗acistampa.com

Papa Francesco: Rogito, “fu un pastore semplice e molto amato sempre attento agli ultimi e agli scartati della società” - “Fu un pastore semplice e molto amato nella sua arcidiocesi, che girava in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus. Abitava in un appartamento e si preparava la cena da solo, perché ... 🔗agensir.it