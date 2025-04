Rocciatori bloccati sulle falesie di Portovenere il salvataggio con l’elicottero

Portovenere (La Spezia), 25 aprile 2025 – Tre Rocciatori in difficoltà sono stati salvati nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, sulle falesie del Muzzerone nel territorio di Portovenere. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un inconveniente tecnico a sorprendere i 3 giovani durante il percorso. Vista la situazione di pericolo hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, per essere soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di La Spezia è intervenuta nella zona impervia insieme a una squadra del soccorso alpino fluviale di 5 unità dalla sede spezzina e l'elicottero dei pompieri Drago 157 dell'elinucleo di Genova. I soccorsi hanno recuperato i giovani in difficoltà, risolvendo così l'inconveniente tecnico e permettendo la loro discesa in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lanazione.it - Rocciatori bloccati sulle falesie di Portovenere, il salvataggio con l’elicottero Leggi su Lanazione.it (La Spezia), 25 aprile 2025 – Trein difficoltà sono stati salvati nel pomeriggio di oggi, 25 aprile,del Muzzerone nel territorio di. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un inconveniente tecnico a sorprendere i 3 giovani durante il percorso. Vista la situazione di pericolo hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, per essere soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di La Spezia è intervenuta nella zona impervia insieme a una squadra del soccorso alpino fluviale di 5 unità dalla sede spezzina e l'elicottero dei pompieri Drago 157 dell'elinucleo di Genova. I soccorsi hanno recuperato i giovani in difficoltà, risolvendo così l'inconveniente tecnico e permettendo la loro discesa in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sentenza su aiuti esteri bloccati: giudice ordina pagamento di 2 miliardi di dollari - Nuova sentenza sul blocco degli aiuti all'estero bloccati da Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di pagare quasi 2 miliardi di dollari congeltari ma ha stabilito che il dipartimento di Stato ha la facoltà di decidere come distribuirlo. Lo riporta Abc news. Il giudice distrettuale Amir Ali ha ordinato al governo di pagare tutti gli aiuti all'estero approvati prima del 13 febbraio ma ha consentito al presidente di determinare come il denaro possa essere speso "in conformità con la legge". 🔗quotidiano.net

Problema tecnico rinvia missione SpaceX: astronauti bloccati sulla ISS - Un problema alla rampa di lancio ha costretto SpaceX a rinviare il volo per recuperare e sostituire i due astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale dopo nove mesi in orbita. Lo ha annunciato la Nasa: "La Nasa e SpaceX hanno deciso di ritirare la missione Crew-10 dell'agenzia verso la Iss", si legge in una nota. "C'è stato un problema con il sistema idraulico a terra", ha riferito funzionario Derrol Nail, aggiungendo che "il razzo e la navicella non hanno nessun guasto". 🔗quotidiano.net

Provano a scappare dalla polizia per le strade di Milano, ma rimangono bloccati nel traffico: arrestati due 21enni - Dopo aver ignorato l'alt intimato loro dagli agenti due ragazzi di 21 anni sono scappati a bordo di una Panda tra le vie di Quarto Oggiaro. Rimasti bloccati nel traffico, però, hanno deciso di abbandonare l'auto per continuare la fuga a piedi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Rocciatori bloccati sulle falesie di Portovenere, il salvataggio con l’elicottero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rocciatori bloccati sulle falesie di Portovenere, il salvataggio con l’elicottero - Portovenere (La Spezia), 25 aprile 2025 – Tre rocciatori in difficoltà sono stati salvati nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, sulle falesie del Muzzerone nel territorio di Portovenere. Secondo le prime ... 🔗lanazione.it