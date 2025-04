Roccapiemonte piange ex sindaco Pascarelli proclamato il lutto cittadino

Pascarelli, già sindaco di Roccapiemonte, benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse. "Ho appreso da pochi minuti della prematura scomparsa del dottor Andrea Pascarelli, già sindaco della nostra cittadina, professionista di grandissimo spessore, persona dalle. Salernotoday.it - Roccapiemonte piange l'ex sindaco Pascarelli: proclamato il lutto cittadino Leggi su Salernotoday.it E' scomparso prematuramente Andrea, giàdi, benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse. "Ho appreso da pochi minuti della prematura scomparsa del dottor Andrea, giàdella nostra cittadina, professionista di grandissimo spessore, persona dalle.

