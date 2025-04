Rocca piange la scomparsa di Giovanni Lukaszczyk volto del volontariato Un uomo del fare

Giovanni Lukaszczyk, già presidente della Pro Loco di Rocca San Casciano, volontario nella Parrocchia, attuale Governatore della Fraternita di Misericordia. “Perdiamo un cittadino esemplare che si è sempre contraddistinto per l’impegno a favore dei più deboli e il rispetto del. Forlitoday.it - Rocca piange la scomparsa di Giovanni Lukaszczyk, volto del volontariato. “Un uomo del fare” Leggi su Forlitoday.it Si è spento, già presidente della Pro Loco diSan Casciano, volontario nella Parrocchia, attuale Governatore della Fraternita di Misericordia. “Perdiamo un cittadino esemplare che si è sempre contraddistinto per l’impegno a favore dei più deboli e il rispetto del.

