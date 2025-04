Ritrovata auto e la carrozzina rubata a Davide Mulfari Ringrazio di cuore tutti per affetto che mi avete dimostrato

auto è stata Ritrovata, sedia compresa. Vari danni da sistemare. La Ringrazio per la sua sensibilità ed attenzione immediata". Con queste parole arrivate nella posta di MessinaToday, Davide Mulfari ha comunicato il ritrovamento dell'auto che era stata. Messinatoday.it - Ritrovata l'auto e la carrozzina rubata a Davide Mulfari: "Ringrazio di cuore tutti per l'affetto che mi avete dimostrato" Leggi su Messinatoday.it "Buonasera, vorrei informarla che la miaè stata, sedia compresa. Vari danni da sistemare. Laper la sua sensibilità ed attenzione immediata". Con queste parole arrivate nella posta di MessinaToday,ha comunicato il ritrovamento dell'che era stata.

Ne parlano su altre fonti

Inseguimento per le vie del centro, ritrovata l'auto: a bordo la probabile refurtiva di un colpo messo a segno - ANCONA – Era stata inseguita dalla polizia per le vie del centro, ma gli occupanti dopo aver fatto perdere le loro tracce l'hanno abbandonata con al suo interno quella che probabilmente era la refurtiva di un colpo messo a segno. Gli agenti hanno ritrovato e sequestrato l'autovettura che, nel... 🔗anconatoday.it

San Vincenzo, assalto a portavalori: ritrovata una delle auto usate dai banditi - I carabinieri hanno ritrovato una delle tre auto usate ieri, 28 marzo 2025, per la fuga dalla banda che ha assaltato i due portavalori, lungo la variante Aurelia a San Vincenzo L'articolo San Vincenzo, assalto a portavalori: ritrovata una delle auto usate dai banditi proviene da Firenze Post. 🔗.com

Assalto a portavalori: ritrovata un’auto. Il testimone: “Il rapinatore mi ha guardato e ha sparato verso di me” - È stata ritrovata questa mattina una delle tre auto utilizzate per la fuga dalla banda che ieri ha assaltato due furgoni portavalori sulla Variante Aurelia, all’altezza di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Si tratta di un Suv Volvo, trovato in un campo nell’entroterra pisano, non lontano, in linea d’aria, dal luogo dell’attacco. Le ricerche dei fuggitivi proseguono senza sosta da ieri, con polizia e carabinieri impegnati in una vasta caccia all’uomo in tutta la Toscana meridionale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ritrovata l'auto e la carrozzina rubata a Davide Mulfari: Ringrazio di cuore tutti per l'affetto che mi avete dimostrato; Messina, ritrovata l'auto che gli era stata rubata con dentro la carrozzina. Davide Mulfari: Grazie di; Ritrovata la carrozzina di Laura Bassi rubata dai ladri; Ritrovò la carrozzina rubata grazie ad una segnalazione. Laura Bassi crea una community. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messina, ritrovata l'auto che gli era stata rubata con dentro la carrozzina. Davide Mulfari: "Grazie di cuore per l'aiuto" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ritrovano l’auto rubata con una segnalazione online: “Sta qui da giorni: è la terza macchina in 2 mesi” - Ha notato un'automobile parcheggiata in una strada di campagna alla periferia ovest di Roma e ha fatto scattare l'allarme ... 🔗fanpage.it

Abbandonata nella zona di Senato. L’auto rubata ritrovata dai vigili - Auto ritrovata venti giorni dopo il furto grazie alla polizia municipale di Arcola. Gli agenti, nel corso dei normali sopralluoghi sul territorio, hanno infatti rinvenuto un’auto nella zona di Senato, ... 🔗msn.com