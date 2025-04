Ritrovata auto e la carrozzina rubata a Davide Mulfari Ringrazio di cuore tutti per affetto che mi avete dimostrato

Ritrovata l'auto e la carrozzina rubata a Davide Mulfari: "Ringrazio di cuore tutti per l'affetto che mi avete dimostrato" - "Buonasera, vorrei informarla che la mia auto è stata ritrovata, sedia compresa. Vari danni da sistemare. La ringrazio per la sua sensibilità ed attenzione immediata". Con queste parole arrivate nella posta di MessinaToday, Davide Mulfari ha comunicato il ritrovamento dell'auto che era stata... 🔗messinatoday.it

