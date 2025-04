Rito di chiusura della bara di papa Francesco nella Basilica di San Pietro

Rito di chiusura della bara di papa Francesco nella Basilica di San Pietro, oltre alle persone previste, erano presenti anche alcuni familiari del Pontefice defunto. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede. "La celebrazione, iniziata alle 20.00 si è conclusa alle 21.00. Durante la notte il Capitolo di San Pietro assicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della messa esequiale di domattina in Piazza San Pietro. Quotidiano.net - Rito di chiusura della bara di papa Francesco nella Basilica di San Pietro Leggi su Quotidiano.net Questa sera, aldididi San, oltre alle persone previste, erano presenti anche alcuni familiari del Pontefice defunto. Lo rende noto la Sala stampaSanta Sede. "La celebrazione, iniziata alle 20.00 si è conclusa alle 21.00. Durante la notte il Capitolo di Sanassicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativimessa esequiale di domattina in Piazza San

