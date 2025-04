Ritardo nei lavori in appalto scattano la penale e il risarcimento

appalto, uno degli aspetti più delicati riguarda il rispetto del termine entro cui l’appaltatore deve portare a termine i lavori. Quando i tempi non vengono rispettati, il committente può subire danni economici e organizzativi. Fortunatamente, il nostro ordinamento giuridico prevede una serie di strumenti a tutela del committente, che possono essere esercitati sia in via preventiva (con la redazione attenta del contratto) sia successivamente, in caso di mancato adempimento della prestazione da parte dell’appaltatore a seguito della violazione della scadenza pattuita.Poiché dunque il Ritardo nell’esecuzione dell’opera può causare gravi disagi al committente, la legge offre numerose tutele: dalla penale, fino al risarcimento per i danni subiti o risoluzione del contratto. Un contratto ben redatto che prevede l’inserimento di una clausola penale è fondamentale per far valere i propri diritti. Quifinanza.it - Ritardo nei lavori in appalto, scattano la penale e il risarcimento Leggi su Quifinanza.it Nel contratto di, uno degli aspetti più delicati riguarda il rispetto del termine entro cui l’appaltatore deve portare a termine i. Quando i tempi non vengono rispettati, il committente può subire danni economici e organizzativi. Fortunatamente, il nostro ordinamento giuridico prevede una serie di strumenti a tutela del committente, che possono essere esercitati sia in via preventiva (con la redazione attenta del contratto) sia successivamente, in caso di mancato adempimento della prestazione da parte dell’appaltatore a seguito della violazione della scadenza pattuita.Poiché dunque ilnell’esecuzione dell’opera può causare gravi disagi al committente, la legge offre numerose tutele: dalla, fino alper i danni subiti o risoluzione del contratto. Un contratto ben redatto che prevede l’inserimento di una clausolaè fondamentale per far valere i propri diritti.

