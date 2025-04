Rissa al Meomartini la società sannita si costituisce parte lesa

società Grippo DRS con una nota: “La società Grippo DRS si costituisce parte lesa rispetto agli episodi accaduti a seguito della gara Play-off Under 15 di mercoledi 23 aprile. Siamo vicini all’atleta colpito dal petardo (fortunatamente è stato dimesso) e condanniamo fortemente episodi di violenza che vanno a ledere l’immagine della nostra città e dello sport in generale (nessun tafferuglio sia chiaro come scritto altrove). Anteprima24.it - Rissa al Meomartini: la società sannita si costituisce parte lesa Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl risultato del campo ha decretato una sostanziale parità tra Quaiano e Grippo DRS, ma a far notizia non è stato tanto lo 0-0 tra le due compagini che si giocavano i Play-off Under 15 regionali, ma l’episodio scaturito alla fine del match. A quanto si apprende pare che al termine dell’incontro si sia scaturito un vero e proprio parapiglia all’esterno del rettangolo di gioco, con il lancio di un petardo che avrebbe colpito uno dei giovani calciatori ospiti: Sull’accaduto è intervenuta anche laGrippo DRS con una nota: “LaGrippo DRS sirispetto agli episodi accaduti a seguito della gara Play-off Under 15 di mercoledi 23 aprile. Siamo vicini all’atleta colpito dal petardo (fortunatamente è stato dimesso) e condanniamo fortemente episodi di violenza che vanno a ledere l’immagine della nostra città e dello sport in generale (nessun tafferuglio sia chiaro come scritto altrove).

