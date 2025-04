Riscriviamo le regole Trump mette in vendita i gadget per il terzo mandato

Cosa riportano altre fonti

Stiglitz: “Meno tasse e regole? Con narrazione delle destre 50 anni di fallimenti”. E sui dazi:”Trump come un bullo, Ue reagisca con forza” - “Con Donald Trump gli Stati Uniti soffriranno più dell’Europa. Sta mostrando una grave mancanza di empatia per i vulnerabili, mina regole a cui abbiamo lavorato per secoli”. Ad attaccare il presidente americano è il premio Nobel per l’Economia 2001, il professore Joseph E. Stiglitz, aprendo il convegno “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali”, organizzato a Roma da ICRICT, Nens e Oxfam Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Trump vuole cambiare le regole di ingaggio nella Nato": voci (pesanti) da Washington - Voci non confermate ma che stanno facendo il giro dei media americani. A quanto pare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta pensando a un cambiamento chiave delle regole di partecipazione alla Nato da parte dei Paesi membri. Lo riporta Nbc, che cita ex e attuali rappresentanti del governo americano e del Congresso. Secondo il network Usa, Trump ha discusso con i suoi consiglieri la possibilità di favorire i membri che spendono nella difesa una percentuale più alta del loro prodotto interno lordo. 🔗liberoquotidiano.it

Trattare con Trump, ma a una condizione: le regole Tech Ue non si toccano - Durante i 90 giorni concessi da Donald Trump, per l’Unione europea ci sarà da lavorare. O meglio, da trattare. I dazi americani del 20% sulle merci importante dal Vecchio continente sono uno spettro che al momento è stato solo congelato, pronto a tornare da un momento all’altro. Si pensava che per raggiungere un accordo Bruxelles potesse mitigare le proprie regole tecnologiche, così come richiesto da Washington. 🔗formiche.net

