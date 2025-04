Riscossione multe all’estero Il Tar annulla il bando

annullati". A scriverlo sono i giudici del Tar Toscana motivando l'accoglimento (parziale) del ricorso della Nivi spa contro il Comune di Firenze e la Safety spa in merito al bando per l'affidamento del servizio di gestione e Riscossione dei verbali a carico dei veicoli con targa straniera e alle auto prese a noleggio dai visitatori che sono entrati in città. Il bando è da rifare, ha in altre parole spiegato il tribunale amministrativo, nonostante la bocciatura – nelle prime 20 pagine della sentenza – dei motivi cardine del ricorso. La decisione si basa infatti su un motivo aggiuntivo presentato dai legali della società, gli avvocati Vittorio Amedeo François e Giancarlo Lo Manto, che affronta il tema delle spese 'procedurali'.

