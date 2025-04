Rischio droni killer ai funerali di papa Francesco i sistemi di sicurezza per neutralizzarli

funerali di papa Francesco con 170 delegazioni di sovrani, presidenti e capi di governo sono il primo evento mondiale in cui la sicurezza dovrà fare i conti con la proliferazione di questi ordigni Repubblica.it - Rischio droni killer ai funerali di papa Francesco: i sistemi di sicurezza per neutralizzarli Leggi su Repubblica.it dicon 170 delegazioni di sovrani, presidenti e capi di governo sono il primo evento mondiale in cui ladovrà fare i conti con la proliferazione di questi ordigni

Cosa riportano altre fonti

Raid di droni ucraini su Mosca: rischio per i colloqui di pace, avverte il Cremlino - Il massiccio raid di droni ucraini della notte scorsa su Mosca e sulla regione di Mosca potrebbe compromettere i contatti con l'Ucraina: lo ha detto all'agenzia RIA Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non ci sono ancora trattative in corso… Ma il fatto che la tendenza emergente possa essere notevolmente rovinata è vero", ha affermato Peskov, rispondendo alla domanda dell'agenzia se il Cremlino consideri l'attacco ucraino un tentativo di Kiev di interrompere i colloqui di pace. 🔗quotidiano.net

Colesterolo alto, il killer silenzioso: rischio per cuore e arterie - Colesterolo alto, il killer silenzioso: rischio per cuore e arterie. Prevenzione e trattamenti Il colesterolo alto è un killer silenzioso, tra le principali cause di infarto e ictus. Fondamentale tenerlo sotto controllo con stili di vita sani e nuove terapie L'articolo Colesterolo alto, il killer silenzioso: rischio per cuore e arterie sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Omicidio Ilaria Sula, sequestrato computer del killer Mark Samson, ora al vaglio; convalidato il fermo: "Rischio fuga e inquinamento prove" - Rimane sospetta anche la posizione dei genitori di lui, Nors Mazlapan e Rik Samson: alla coppia è stato vietato di lasciare l'Italia Gli inquirenti hanno sequestrato il pc di Mark Samson, l'omicida ed ex ragazzo di Ilaria Sula, la 22enne studentesse di Statistica uccisa con tre coltellate all 🔗ilgiornaleditalia.it

Funerali di papa Francesco, rischio droni killer: i sistemi di sicurezza per neutralizzarli - I funerali di Papa Francesco con 170 delegazioni di sovrani, presidenti e capi di governo sono il primo evento mondiale in cui la sicurezza dovrà fare i conti ... 🔗repubblica.it

Funerali Papa Francesco, l'esperto di sicurezza: "Radar contro i droni" - Simone Lo Russo, CEO di Impianti Spa, azienda italiana nel settore delle tecnologie per il monitoraggio del volo a bassa quota, ha sottolineato l’importanza di un approccio preventivo e non solo ... 🔗tg24.sky.it

Papa Francesco, per i funerali un cacciatorpediniere, gli Eurofighter e sistemi anti-drone. Il maxi piano della Difesa - Un cacciatorpediniere, Eurofighter e sistemi anti-drone: ai funerali di Papa Francesco, previsti sabato mattina alle 10 nella Basilica di San Pietro, contribuirà anche la Difesa. Oltre ... 🔗msn.com