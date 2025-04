Riqualificazione del Lago di Quarto ordine del giorno della deputata Buonguerrieri FdI approvato alla Camera

alla Camera dei Deputati è stato approvato un ordine del giorno in merito alla Riqualificazione del Lago di Quarto, presentato dalla deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), insieme alla quale nell’agosto dello scorso anno la consigliera regionale Elena Ugolini si recata sul. Cesenatoday.it - Riqualificazione del Lago di Quarto, ordine del giorno della deputata Buonguerrieri (FdI) approvato alla Camera Leggi su Cesenatoday.it Mercoledìdei Deputati è statoundelin meritodeldi, presentato dAlice(Fratelli d’Italia), insiemequale nell’agosto dello scorso anno la consigliera regionale Elena Ugolini si recata sul.

Se ne parla anche su altri siti

“Mazzate” durante match Vulcano Quarto-Lago Patria: in trenta aggrediscono giocatori ospiti - L'episodio durante una partita di terza categoria. A comunicare l'accaduto è stato un comunicato del Fc Lago Patria L'articolo “Mazzate” durante match Vulcano Quarto-Lago Patria: in trenta aggrediscono giocatori ospiti sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Castiglione del Lago premiato da Plastic Free per il quarto anno consecutivo - Quattro anni di impegno, quattro anni di risultati tangibili. Castiglione del Lago si conferma tra i Comuni più virtuosi nella lotta contro l’inquinamento da plastica, ottenendo per il quarto anno consecutivo il Premio Plastic Free, assegnato l’8 marzo a Napoli. Il Comune ha raggiunto il... 🔗perugiatoday.it

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Riqualificazione del Lago di Quarto, ordine del giorno della deputata Buonguerrieri (FdI) approvato alla Camera; Quarto, lago da svuotare. Potrà servire come vasca di laminazione e serbatoio idrico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quarto, lago da svuotare. Potrà servire come vasca di laminazione e serbatoio idrico - Dopo un lungo periodo di silenzio si torna a parlare del Lago di Quarto come possibile cassa di espansione in vista di future piene del Fiume Savio e di serbatoio di acqua potabile che potrebbe ... 🔗msn.com