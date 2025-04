Ripascimento una corsa per l’appalto

corsa contro il tempo l’intervento di "riprofilatura stagionale della spiaggia con apporto di sedimenti geologici inorganici" che servirà a portare un po’ di ossigeno, sotto forma di sabbia, sul litorale massese da anni ormai sotto l’attacco dell’erosione. In questi giorni l’amministrazione ha infatti approvato gli atti preliminari per l’affidamento dei lavori che, prima dell’apertura della stagione balneare, dovranno restituire un po’ di dignità provvisoria alle spiagge. Un intervento da quasi 700mila euro che, come sottolineano ogni anno gli operatori, non garantirà un futuro certo al litorale massese. L’amministrazione comunale procederà all’assegnazione dell’appalto con consultazione di almeno cinque operatori economici del settore, individuati in base una procedura negoziata da indagine. Lanazione.it - Ripascimento, una “corsa” per l’appalto Leggi su Lanazione.it Ancora una volta è unacontro il tempo l’intervento di "riprofilatura stagionale della spiaggia con apporto di sedimenti geologici inorganici" che servirà a portare un po’ di ossigeno, sotto forma di sabbia, sul litorale massese da anni ormai sotto l’attacco dell’erosione. In questi giorni l’amministrazione ha infatti approvato gli atti preliminari per l’affidamento dei lavori che, prima dell’apertura della stagione balneare, dovranno restituire un po’ di dignità provvisoria alle spiagge. Un intervento da quasi 700mila euro che, come sottolineano ogni anno gli operatori, non garantirà un futuro certo al litorale massese. L’amministrazione comunale procederà all’assegnazione delcon consultazione di almeno cinque operatori economici del settore, individuati in base una procedura negoziata da indagine.

