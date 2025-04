Rio Rovigo sospiro di sollievo Arpat L’ecosistema è integro Riparte la corsa per togliere i rifiuti

L’ecosistema del fiume non sembra essere stato alterato. Il responso contenuto nell’ultimo report emesso ieri dall’Arpat spazza via i timori e le ansie che da metà marzo scorrono nelle acque del Rovigo insieme alle tonnellate di rifiuti seppellite oltre 50 anni fa e riemerse dalla montagna. Un disastro ambientale in uno dei luoghi più belli e incontaminati della Romagna toscana. GERMOGLI PH: 12 APRILE 2025 FIRENZUOLA MUGELLO I VOLONTARI E LA PROTEZIONE CIVILE A LAVORO PER RIPULIRE IL TORRENTE Rovigo DAI rifiuti DELLA DISCARICA SCOPERTA A PALAZZUOLO SUL SENIO A CAUSA DEL MALTEMPO NELLA FOTO CROCE ROSSA A rassicurare ora però arrivano i risultati dei prelievi svolti il 7 aprile, a circa 20 giorni dalla frana provocata dall’alluvione a Palazzuolo sul Senio. Ilrestodelcarlino.it - Rio Rovigo, sospiro di sollievo. Arpat: “L’ecosistema è integro”. Riparte la corsa per togliere i rifiuti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Imola, 25 aprile 2025 – Nessun inquinamento evidente alle acque, anchedel fiume non sembra essere stato alterato. Il responso contenuto nell’ultimo report emesso ieri dall’spazza via i timori e le ansie che da metà marzo scorrono nelle acque delinsieme alle tonnellate diseppellite oltre 50 anni fa e riemerse dalla montagna. Un disastro ambientale in uno dei luoghi più belli e incontaminati della Romagna toscana. GERMOGLI PH: 12 APRILE 2025 FIRENZUOLA MUGELLO I VOLONTARI E LA PROTEZIONE CIVILE A LAVORO PER RIPULIRE IL TORRENTEDAIDELLA DISCARICA SCOPERTA A PALAZZUOLO SUL SENIO A CAUSA DEL MALTEMPO NELLA FOTO CROCE ROSSA A rassicurare ora però arrivano i risultati dei prelievi svolti il 7 aprile, a circa 20 giorni dalla frana provocata dall’alluvione a Palazzuolo sul Senio.

Sopralluogo della commissione parlamentare ecomafie, ieri, al rio Rovigo, a Palazzuolo sul Senio dove uno smottamento a marzo ha fatto riaffiorare una discarica degli anni ’70. "Vogliamo accendere i riflettori sulla vicenda e reperire tutta la documentazione per capire se ci sono delle responsabilità", ha detto il presidente Jacopo Morrone. Per i Forestali "all’epoca il demanio di stato era in contatto con l’Asmiu per varare un disciplinare per mettere a norma l’area", ma le opere di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 marzo 2025 – Il crollo della discarica di Palazzuolo sul Senio (Firenze), non censita, nel rio Rovigo rischia di assumere le proporzioni di un danno ambientale di portata incalcolabile, trascinando con sé rifiuti e divieti di balneazione nel Santerno proprio alle porte della bella stagione. “Il pericolo cui andiamo incontro è che il Santerno rigurgiti rifiuti di qui ai prossimi decenni, da Firenzuola alla foce del Reno, passando per Imola e la Bassa Romagna”. 🔗ilrestodelcarlino.it

