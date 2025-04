Rinvio Lecce Atalanta gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega Non scendere in campo l’unica cosa da fare Lega…

Rinvio Lecce Atalanta, gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega.» Non scenderanno in campo oggi Lecce Atalanta, in un primo momento impegnate per la sfida della 34a giornata di Serie A, poi rinviata a causa del lutto di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra pugliese . Calcionews24.com - Rinvio Lecce Atalanta, gli ultras non ci stanno e attaccano la Lega: «Non scendere in campo l’unica cosa da fare. Lega…» Leggi su Calcionews24.com , glinon cila: «Noninda.» Non scenderanno inoggi, in un primo momento impegnate per la sfida della 34a giornata di Serie A, poi rinviata a causa del lutto di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra pugliese .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto per il Lecce: scomparso il fisioterapista. Sfida con l'Atalanta verso il rinvio - Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

Muore fisioterapista del Lecce, chiesto il rinvio della partita contro l’Atalanta - Lutto per il Lecce: è morto nella notte a soli 47 anni Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata del club salentino, trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Coccaglio (Brescia), dove il gruppo squadra era arrivato il 22 aprile per preparare al meglio la prossima partita contro l’Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. 🔗lettera43.it

Atalanta Lecce, arrivata la decisione sul rinvio! Ecco quando si giocherà. La nota UFFICIALE - di RedazioneAtalanta Lecce, arrivata la decisione sul rinvio! Ecco quando si giocherà. La nota ufficiale della Lega Serie A La Lega Serie A ha ufficializzato un nuovo posticipo: si tratta della partita Atalanta-Lecce, valida per il prossimo turno di campionato e originariamente prevista per la serata di domani. La decisione è stata presa in seguito alla tragica morte, avvenuta oggi, del fisioterapista della squadra salentina, Graziano Fiorita VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE ATALANTA-LECCE (34ª GIORNATA) A seguito della tragica scomparsa del sig. 🔗internews24.com

Gli Ultrà Lecce categorici: “Non scendere in campo l’unica cosa da fare”; Tragedia nel ritiro del Lecce, morto il fisioterapista salentino: Atalanta-Lecce sarà rinviata; Lecce-Atalanta rinviata a domenica 27 aprile: il calendario della 34esima giornata; Rinvio Atalanta-Lecce, spunta già la data del recupero: quando si gioca?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta-Lecce: ecco la decisione del club giallorosso sulla partita di domenica - In seguito alla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, la partita prevista per oggi è stata spostata a domenica tra le polemiche ... 🔗pianetalecce.it

Rinvio Atalanta-Lecce, il nuovo clamoroso retroscena sulla decisione della Lega Calcio - Rinvio Atalanta Lecce 34^ giornata - Il match della 34^ giornata Atalanta-Lecce è stato rinviato di due giorni: ecco come è nata la scelta della Lega Calcio ... 🔗fantamaster.it

Gli Ultrà Lecce categorici: “Non scendere in campo l’unica cosa da fare” - Affisso davanti alla Curva Nord il messaggio sul rinvio della gara con l'Atalanta di sole 48 ore dopo la morte di Graziano Fiorita. 🔗leccezionale.it