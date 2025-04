Rinvio Lecce Atalanta anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega Vergognoso giocare domenica

Rinvio Lecce Atalanta, anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega: «Vergognoso giocare domenica» È intervienuto duramente sul proprio profilo Instagram l’ex attaccante e bandiera dei salentini, Ernesto Javier Chevanton , sulla questione Legata al Rinvio della partita fra Lecce e Atalanta, inizialmente prevista questa sera e che, per l’improvvisa scomparsa dello storico fisioterapista Graziano . Calcionews24.com - Rinvio Lecce Atalanta, anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega: «Vergognoso giocare domenica» Leggi su Calcionews24.com la: «» È intervienuto duramente sul proprio profilo Instagram l’ex attaccante e bandiera dei salentini, Ernesto Javier, sulla questioneta alpartita fra, inizialmente prevista questa sera e che, per l’improvvisa scomparsa dello storico fisioterapista Graziano .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto per il Lecce: scomparso il fisioterapista. Sfida con l'Atalanta verso il rinvio - Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

Muore fisioterapista del Lecce, chiesto il rinvio della partita contro l’Atalanta - Lutto per il Lecce: è morto nella notte a soli 47 anni Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata del club salentino, trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Coccaglio (Brescia), dove il gruppo squadra era arrivato il 22 aprile per preparare al meglio la prossima partita contro l’Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. 🔗lettera43.it

Atalanta Lecce, arrivata la decisione sul rinvio! Ecco quando si giocherà. La nota UFFICIALE - di RedazioneAtalanta Lecce, arrivata la decisione sul rinvio! Ecco quando si giocherà. La nota ufficiale della Lega Serie A La Lega Serie A ha ufficializzato un nuovo posticipo: si tratta della partita Atalanta-Lecce, valida per il prossimo turno di campionato e originariamente prevista per la serata di domani. La decisione è stata presa in seguito alla tragica morte, avvenuta oggi, del fisioterapista della squadra salentina, Graziano Fiorita VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE ATALANTA-LECCE (34ª GIORNATA) A seguito della tragica scomparsa del sig. 🔗internews24.com

Lecce, il ricordo da brividi per Graziano Fiorita: polemica sulla data del match con l’Atalanta, l’attacco dell’ex Chevanton; Lecce spiazzato dalla Lega dopo la morte del fisioterapista: contrari a sfidare l'Atalanta già domenica; Chevanton: “Vergognoso il rinvio a domenica di Atalanta-Lecce. Non si può giocare con tale dolore; Chevanton: Vergognoso il rinvio a domenica. Non si può giocare con tale dolore, un po' di umanità!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rinvio Lecce Atalanta, anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega: «Vergognoso giocare domenica» - Rinvio Lecce Atalanta, anche Chevanton insorge contro la decisione della Lega: «Vergognoso giocare domenica» È intervienuto duramente sul proprio profilo Instagram l’ex attaccante e bandiera dei salen ... 🔗calcionews24.com

Lecce, Chevanton: "Vergognoso che si giochi domenica contro l'Atalanta. Senza umanità!" - L`ex attaccante del Lecce, Ernesto Javier Chevanton, ha parlato della decisione di rinviare la partita fra i giallorossi e l`Atalanta a ... 🔗msn.com

Lecce, il ricordo da brividi per Graziano Fiorita: polemica sulla data del match con l’Atalanta, l’attacco dell’ex Chevanton - Il Lecce ricorda il fisioterapista Graziano Fiorita con un video da brividi. Polemica per la decisione di far giocare il match con l'Atalanta due giorni dopo la tragedia: lo sfogo di Chevanton ... 🔗sport.virgilio.it