Rinviato il palio di Bomarzo la pioggia ferma la corsa dei cavalli

Bomarzo. A causa della pioggia persistente e delle condizioni impraticabili della pista, è stato Rinviato il 40esimo palio di sant'Anselmo, previsto per oggi pomeriggio, venerdì 25 aprile, al campo del Fossatello. La nuova data dell'evento verrà comunicata. Viterbotoday.it - Rinviato il palio di Bomarzo, la pioggia ferma la corsa dei cavalli Leggi su Viterbotoday.it Il maltempo rovina la festa a. A causa dellapersistente e delle condizioni impraticabili della pista, è statoil 40esimodi sant'Anselmo, previsto per oggi pomeriggio, venerdì 25 aprile, al campo del Fossatello. La nuova data dell'evento verrà comunicata.

Cosa riportano altre fonti

Medico di Belcolle rinviato a giudizio per la morte di Hassan Sharaf - Morte di Hassan Sharaf, rinviato a giudizio il medico Roberto Monarca. È l'ex responsabile del reparto di medicina protetta del carcere di Viterbo, all'ospedale di Belcolle, accusato di omicidio colposo. La sua posizione era stata stralciata rispetto a quella degli altri due imputati che hanno... 🔗viterbotoday.it

Inzaghi: «Abbiamo sbagliato completamente la partita. Niente alibi, ci sono ancora 45 punti in palio» - Simone Inzaghi a Sky dopo la sconfitta a Firenze per 3-0. «Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta, la Fiorentina ha messo corsa e determinazione. C’erano state avvisaglie nel primo tempo, nella ripresa siamo andati ancora peggio. Il responsabile sono io, analizzeremo con calma. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce più anche se la sconfitta fa male. 🔗ilnapolista.it

LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. 🔗oasport.it

Rinviato il palio di Bomarzo, la pioggia ferma la corsa dei cavalli; Rinviato il palio di Sant’Anselmo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Palio Siena rinviato di nuovo per il maltempo: la Carriera doveva partire alle ore 19 - Nuovo rinvio a domani per il Palio di Siena: a causa della pioggia la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata ieri per il solito motivo, non si corre stasera. Ad annunciarlo la ... 🔗msn.com