Rinascita Napoli già da lunedì può arrivare l’ufficialità capolavoro di Conte

Il Napoli, dopo la stagione fallimentare del 23/24, è tornato in grande stile: da lunedì potrebbe diventare ufficialità la prima grande buona notizia dell'anno

Il Napoli, grazie alla cura targata Antonio Conte e grazie ad un mercato estivo degno di nota, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A, dopo la stagione fallimentare del 2023/2024 chiusa al decimo posto in classifica. Gli azzurri stanno lottando contro l'Inter per la conquista dello scudetto, e a cinque giornate dalle fine la questione è più aperta che mai.

Ad inizio anno in pochi avrebbero scommesso sui partenopei come Contendenti al titolo, anche perché l'obiettivo dichiarato dallo stesso Conte e dalla dirigenza era quello di tornare in Europa. A tal proposito, il Napoli potrebbe festeggiare già questo lunedì la prima ufficialità tanto attesa: ecco di cosa si tratta.

