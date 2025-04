Rimosso ad Avellino un maxi striscione celebrativo preoccupazioni per la sicurezza

Avellino – Un maxi striscione, installato nottetempo in Via Luigi Amabile tra due palazzi per celebrare la recente promozione dell'Avellino Calcio in Serie B, è stato Rimosso nel primo pomeriggio per motivi di sicurezza. L'iniziativa, nata presumibilmente dal fervore dei tifosi biancoverdi, ha.

Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino - A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I... 🔗avellinotoday.it

Squilibri finanziari negli enti locali: esperti e amministratori a confronto ad Avellino - Si è svolto oggi, presso la prefettura di Avellino, il convegno dal titolo "Gli squilibri finanziari degli enti locali", un'importante occasione di confronto sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. L'evento, organizzato in collaborazione con la sezione controllo della corte... 🔗avellinotoday.it

Fratelli d'Italia ad Avellino: "Il congresso è un'occasione di crescita e partecipazione per il futuro della città" - Nella giornata odierna, presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele, si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d'Italia, un'importante occasione di confronto politico per il futuro di Avellino. L'evento ha visto la partecipazione attiva non solo degli iscritti e dei... 🔗avellinotoday.it

Avellino, rimosso il mega striscione per la promozione in B per questioni di sicurezza - Il mega striscione installato ad Avellino tra due palazzi in Via Luigi Amabile nella notte per festeggiare la promozione in serie B è stato rimosso per motivi di sicurezza con l’ausilio dei Vigil ... 🔗corriereirpinia.it

Animali incustoditi su terreni pubblici, ripristinata la legalità ad Avellino: maxi operazione interforze - Dopo anni di segnalazioni, danni alle colture e tensioni con i residenti, si è finalmente conclusa una vicenda che ha visto al centro un allevatore del posto, responsabile di aver lasciato incustoditi ... 🔗irpiniaoggi.it