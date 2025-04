Rimborso del volo acquistato con l’agenzia basta la carta d’imbarco

volo fa parte di un pacchetto tutto compreso pagato da un soggetto terzo, il passeggero ha comunque diritto al Rimborso previsto in caso di ritardo prolungato o cancellazione del volo.La carta d’imbarco è la prova di prenotazioneLa Corte Ue ha stabilito che la semplice carta d’imbarco è sufficiente a provare la prenotazione di un volo, anche se il passeggero non ha pagato direttamente il biglietto aereo. È un chiarimento di grande rilievo, perché sgombra il campo da un possibile alibi delle compagnie aeree: non potranno più negare il Rimborso sostenendo che il viaggiatore non è il diretto pagante. Quifinanza.it - Rimborso del volo acquistato con l’agenzia, basta la carta d’imbarco Leggi su Quifinanza.it Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, emessa a inizio marzo 2025, segna un punto importante per tutti i passeggeri che acquistano viaggi tramite agenzie o tour operator. Il messaggio è chiaro: anche se ilfa parte di un pacchetto tutto compreso pagato da un soggetto terzo, il passeggero ha comunque diritto alprevisto in caso di ritardo prolungato o cancellazione del.Laè la prova di prenotazioneLa Corte Ue ha stabilito che la sempliceè sufficiente a provare la prenotazione di un, anche se il passeggero non ha pagato direttamente il biglietto aereo. È un chiarimento di grande rilievo, perché sgombra il campo da un possibile alibi delle compagnie aeree: non potranno più negare ilsostenendo che il viaggiatore non è il diretto pagante.

