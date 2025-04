Rifiuti in via dei Fiori Ci sono cittadini che non rispettano per nulla la nostra città

sono diventate una discarica a cielo aperto. Ancora oggi i nostri concittadini mostrano una totale noncuranza degli spazi pubblici e non rispettano per nulla la nostra meravigliosa città. Palermotoday.it - Rifiuti in via dei Fiori: "Ci sono cittadini che non rispettano per nulla la nostra città" Leggi su Palermotoday.it Le zone limitrofe al Mc Donald (angolo viale Regione-corso Calatafimi)diventate una discarica a cielo aperto. Ancora oggi i nostri conmostrano una totale noncuranza degli spazi pubblici e nonperlameravigliosa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione. L’ordinanza assimila i rifiuti prodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, i rifiuti che si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo. 🔗corrieretoscano.it

Con aprile, la primavera è nel pieno della sua energia. Le temperature diventano più stabili, è il momento giusto per riempire balconi, davanzali e giardini di fiori colorati e profumati. Dai classici intramontabili alle varietà più resistenti al sole, ecco cosa piantare da aprile in avanti... 🔗veronasera.it

Rifiuti in via dei Fiori: Ci sono cittadini che non rispettano per nulla la nostra città :: Segnalazione a Palermo; Terni, rifiuti: novità in vista in Zona Fiori. Si muove la Corigliano snc; Crazy Pizza in via Veneto, Flavio Briatore dopo la multa per i fiori: Però i rifiuti vi vanno bene; Via dei Pini e viale dei Fiori tra cumuli di rifiuti e congestione del traffico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rifiuti, l'allarme di Fiori: «In arrivo bollette astronomiche, aumenti fino al 500%» - SAN VITO - Pronti a tutto pur di non dover pagare bollette che temono salatissime, «anche a portare i bidoni pieni di rifiuti in municipio», assicura Andrea Fiori, già sindaco ... 🔗ilgazzettino.it

Via al bonus rifiuti. Per i meno abbienti Tari ridotta del 25 per cento. Ci sono voluti oltre 5 anni - Dopo oltre cinque anni si avvicina l'attivazione del bonus sociale rifiuti, con un Dpcm che "individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative". Introdotta nel 2019 ... 🔗msn.com