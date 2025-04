Riaperta la pista ciclopedonale rimessa a nuovo sul Alto Lago

sull'Alto Lago. E' stata infatti appena Riaperta a Colico, dopo i lavori di pavimentazione e sistemazione del fondo stradale, la pista ciclo-pedonale lungo il fiume Inganna. La "nuova" tratta dove poter andare andare in. Leccotoday.it - Riaperta la pista ciclopedonale rimessa a nuovo sull'Alto Lago Leggi su Leccotoday.it Dopo la "Falesia selvaggia", un altro spazio per sportivi ed escursionisti. E' stata infatti appenaa Colico, dopo i lavori di pavimentazione e sistemazione del fondo stradale, laciclo-pedonale lungo il fiume Inganna. La "nuova" tratta dove poter andare andare in.

